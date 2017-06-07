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الاخبار : أخبار وطنية

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

توزيع نسخ بكتابة « براي » من القانون المتعلق بالابلاغ عن الفساد وحماية المبلغين على عدد من معاهد وجمعيات فاقدي البصر بتونس

وزعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، خلال حفل انتظم اليوم الاربعاء بالعاصمة، نسخ بكتابة « براي » الخاصة بفاقدي البصر،
من القانون المتعلق بالابلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، على ممثلي عدد من معاهد وجمعيات فاقدي البصر بتونس.
وقال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، بالمناسبة، ان هذه « الحركة المواطنية الرمزية التي جاءت باقتراح من ممثلين عن بعض معاهد
وجمعيات فاقدي البصر بتونس، تتضمن رسالة لهذه الفئة مفادها انهم مواطنون يتمتعون بكامل حقوقهم وواجباتهم، وانهم مدعوون الى المساهمة الفعالة في التبليغ عن جرائم الفساد والتشهير بمقترفيها، وذلك من أجل المشاركة في بناء جمهورية ثانية خالية من الفساد ».
واعتبر الطبيب ان القانون المتعلق بالابلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، يعد من أهم القوانين الجديدة الرائدة التي لها علاقة بمكافحة الفساد والتي تهم كافة فئات المجتمع، معربا عن أمله في ان يقع توفير نسخ أخرى بكتابة « براي » لجميع القوانين التي لها علاقة بمكافحة الفساد.
ومن جهته ثمن رئيس ديوان وزارة الشؤون الاجتماعية العيد الطرابلسي، هذه المبادرة، مؤكدا عزم وزارة الشؤون الاجتماعية على اعداد نسخ بكتابة « براي » لاهم النصوص القانونية والترتيبية التي تنظم حياة فاقدي البصر، فضلا عن اعداد تسجيلات صوتية تلخص أهم القوانين التي تهم فاقدي السمع ايضا.
ومن جهتهم أعرب ممثلون عن معاهد وجمعيات فاقدي البصر بتونس من الحاضرين في هذا الحفل، عن سعادتهم بحصولهم على هذه النسخة التي وصفوها
ب »الثمينة  » من القانون المتعلق بالابلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، معربين عن الأمل في ان يقع تعميم هذه المبادرة في كافة الهياكل الرسمية بالبلاد.

توقيت الإدراج ◔ 13:15  07.06.2017
آخر تحيين ◔ 13:15  07.06.2017

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