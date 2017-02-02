سجل حجم الإنتاج الصناعي خلال شهر نوفمبر 2016 تراجعا بنسبة 1.5 بالمائة، وفق بيانات المعهد الوطني للاحصاء.
ويعزى هذا التراجع أساسا إلى انخفاض الإنتاج في قطاع الصناعات المعملية بنسبة 2.4 بالمائة، نتيجة التراجع المسجل في قطاع تكرير النفط بنسبة 66.2 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 3.0 بالمائة وقطاع الصناعات الكيميائية بنسبة 3.8 بالمائة وقطاع المطاط واللدائن بنسبة 7.8 بالمائة.
كما تراجع الإنتاج في قطاع المستخرجات المنجمية المولدة للطاقة بنسبة 1 بالمائة.
وفي المقابل سجل قطاع المستخرجات المنجمية الغير مولدة للطاقة ارتفاعا في حجم الإنتاج بنسبة 13.8 بالمائة فيما تقلص حجم الإنتاج الصناعي خلال الاحدى عشر الأشهر الأولى من سنة 2016 بحساب الانزلاق السنوي بنسبة 0.2 بالمائة
تراجع الانتاج الصناعي ب5ر1% خلال شهر نوفمبر 2016
سجل حجم الإنتاج الصناعي خلال شهر نوفمبر 2016 تراجعا بنسبة 1.5 بالمائة، وفق بيانات المعهد الوطني للاحصاء.