الاخبار : أخبار وطنية

تم صباح اليوم العثور على جثة كهل تطفو فوق الماء على مستوى الميناء القديم بغار الملح ،وفق ما افاد به مصدر محلي مسؤول مراسل الاذاعة التونسية طارق الجبار . واوضح ذات المصدر ان الكهل المتوفي يبلغ من العمر 40 سنة وكان تغيب عن عائلته منذ الاحد الفارط قبل اكتشاف جثته اليوم الجمعة صباحا. وقد تعهدت مصالح الامن بالمنطقة بالموضوع من اجل تحديد اسباب الوفاة.

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