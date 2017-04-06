الاخبار : أخبار رياضية

في ما يلي روزنامة مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد التي ستقام من 28 افريل الجاري الى 17 ماي القادم وترتيب الفرق في هذه المرحلة: 28 افريل النجم الساحلي – النادي الافريقي / الترجي الرياضي – جمعية الحمامات 3 ماي جمعية الحمامات – النجم الساحلي / النادي الافريقي – الترجي الرياضي 6 ماي النجم الساحلي – الترجي الرياضي / النادي الافريقي – جمعية الحمامات 10 ماي النادي الافريقي – النجم الساحلي / جمعية الحمامات – الترجي الرياضي 13 ماي النجم الساحلي – جمعية الحمامات / الترجي الرياضي – النادي الافريقي 17 ماي الترجي الرياضي – النجم الساحلي / جمعية الحمامات – النادي الافريقي ترتيب الفرق 1/ الترجي الرياضي 15 نقطة 2/ النجم الساحلي 11 -/ جمعية الحمامات 11 4/ النادي الافريقي 10 (ملاحظة وقع احتساب النقاط في المواجهات المباشرة بين الفرق في المرحلة الاولى)

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