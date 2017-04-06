في ما يلي روزنامة مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد التي ستقام من 28 افريل الجاري الى 17 ماي القادم وترتيب الفرق في هذه المرحلة:
28 افريل
النجم الساحلي – النادي الافريقي / الترجي الرياضي – جمعية الحمامات
3 ماي
جمعية الحمامات – النجم الساحلي / النادي الافريقي – الترجي الرياضي
6 ماي
النجم الساحلي – الترجي الرياضي / النادي الافريقي – جمعية الحمامات
10 ماي
النادي الافريقي – النجم الساحلي / جمعية الحمامات – الترجي الرياضي
13 ماي
النجم الساحلي – جمعية الحمامات / الترجي الرياضي – النادي الافريقي
17 ماي
الترجي الرياضي – النجم الساحلي / جمعية الحمامات – النادي الافريقي
ترتيب الفرق
1/ الترجي الرياضي 15 نقطة
2/ النجم الساحلي 11
-/ جمعية الحمامات 11
4/ النادي الافريقي 10
(ملاحظة وقع احتساب النقاط في المواجهات المباشرة بين الفرق في المرحلة الاولى)
بطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد: روزنامة مرحلة التتويج
في ما يلي روزنامة مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد التي ستقام من 28 افريل الجاري الى 17 ماي القادم وترتيب الفرق في هذه المرحلة: