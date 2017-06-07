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arrestation إيقاف

باجة – مجاز الباب: حملة أمنية تسفر عن إيقاف 5 مفتش عنهم

تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمركز شرطة المرور بمجاز الباب من ولاية باجة اليوم أثناء حمل أمنية واسعة ،من إلقاء القبض على 5 انفار مدرجين بقائمة الأشخاص المفتش عنهم و المتعلق بهم تهم مختلفة من بينها قضايا حق عام . هذا و تم ايقاف شخص أصيل معتمدية قبلاط، و الذي تم إلقاء القبض عليه داخل سيارة حيث و بعد التثبت تبين أنه مطلوب للعدالة بتهم ارتكاب عمليات براكاج و سلب باستعمال العنف و سرقات، و هو محل تفتيش منذ سنة 2011 بعد أن هرب من سجن المرناقية،الذي قامت الوحدات الأمنية المذكورة باعادته إليه قبل التنسيق مع النيابة العمومية بباجة.

توقيت الإدراج ◔ 19:01  07.06.2017
آخر تحيين ◔ 19:01  07.06.2017

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