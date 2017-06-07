تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمركز شرطة المرور بمجاز الباب من ولاية باجة اليوم أثناء حمل أمنية واسعة ،من إلقاء القبض على 5 انفار مدرجين بقائمة الأشخاص المفتش عنهم و المتعلق بهم تهم مختلفة من بينها قضايا حق عام . هذا و تم ايقاف شخص أصيل معتمدية قبلاط، و الذي تم إلقاء القبض عليه داخل سيارة حيث و بعد التثبت تبين أنه مطلوب للعدالة بتهم ارتكاب عمليات براكاج و سلب باستعمال العنف و سرقات، و هو محل تفتيش منذ سنة 2011 بعد أن هرب من سجن المرناقية،الذي قامت الوحدات الأمنية المذكورة باعادته إليه قبل التنسيق مع النيابة العمومية بباجة.