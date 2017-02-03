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الماء الصالح للشرب

انقطاع واضطراب مياه الشرب بعدد من المناطق لولايات باجة وسليانة ومنوبة

ستشهد توزيع الماء الصالح للشرب انقطاعا في كل من ولايتي باجة (مجاز الباب وشواش وتوكابر والقريعات وسيدي مديون وقبلاط والهري) ومنوبة (حي الإنطلاقة ومنزل حبيب وبوحنش والحفصية وقصر حديد وطبلتش والشويقي والعرقوب) انطلاقا من الساعة السادسة مساء الثلاثاء القادم الموافق ل07 فيفري 2017، إلى حدود الساعة السادسة من صباح الخميس 09 فيفري 2017.
كما أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، في بلاغ أصدرته الجمعة، عن تسجيل اضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق بولايتي سليانة (بوعرادة وعروسة وبوجليدة) ومنوبة (برج العامري والمرناقية وطبربة والبطان) خلال نفس الفترة.
وأشارت الشركة، في نفس البلاغ، إلى أن هذا الإضطراب يأتي تبعا لتدعيم شبكات جلب المياه في هذه المناطق (باجة وسليانة ومنوبة وربما المنطقة الصناعية ببوموس من معتمدية مجاز الباب) على قناة جلب مياه سد بني مطير.

توقيت الإدراج ◔ 13:31  03.02.2017
آخر تحيين ◔ 13:31  03.02.2017

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