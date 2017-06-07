تراجع إنتاج النفط في تونس مع موفى أفريل 2017، بنسبة 6 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2016، بحسب التقرير الشهري للوضع الطاقي الصادر عن وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.

وانخفض، بحسب ذات التقرير، انتاج تونس من الغاز بنسبة 5 بالمائة .

وبلغت الموارد الطاقية الأولية مستوى 1763 كيلو طن مكافئ نفط ، أي بما يمثل نسبة نمو ب2 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2016 .

وظلت الموارد الطاقية الأولية ترتكز بالأساس على إنتاج البترول والغاز اللذان ساهما على التوالي بمستويات تبلغ 40 و35 بالمائة من إجمالي الموارد الطاقية الأولية، في حين بقيت نسبة الموارد الطاقية المتجددة من انتاج الكهرباء محتشمة ولا تتجاوز 1 بالمائة من مجموع الموارد الأولية .

وارتفع الطلب على الموارد الأولية بنسبة 1 بالمائة مع موفى شهر أفريل 2017، بالمقارنة مع نفس الشهر من سنة 2016، ليصل الى مستوى 2985 كيلو طن مكافئ نفط ، تبعا لارتفاع الطلب على المنتوجات البترولية بنسبة قدرت ب5 بالمائة.

وتغير توزيع الطلب بشكل طفيف مع نهاية شهر أفريل لسنة 2017، ليبلغ نسبة تقدر ب 50 بالمائة بالنسبة إلى الغاز الطبيعي، مقابل 52 بالمائة مع موفى شهر أفريل من العام المنقضي.

وبإحتساب الأتاوة الموظفة على الغاز الجزائري، فإن الحصيلة الطاقية الأولية لموفى شهر أفريل 2017، قد أظهرت عجزا ب 1223 كيلو طن مكافئ نفط مقابل 1241 كيلو طن مكافئ نفط مع موفى شهر أفريل لسنة 2016، فيما سجل مؤشر الاستقلالية الطاقية نسبة 59 بالمائة.