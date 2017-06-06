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« الهايكا » توجه لفت نظر إلى قناة « الحوار التونسي » بخصوص مسلسل « أولاد مفيدة »

وجهت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري (الهايكا)، اليوم الثلاثاء، لفت نظر إلى قناة الحوار التونسي بخصوص مسلسل  » أولاد مفيدة »، مؤكدة أنه يحتوي على مشاهد « صادمة » لبعض الفئات الحساسة من المشاهدين وخاصة منهم الأطفال، لا سيما وأن المسلسل يتم عرضه في وقت الذروة.
ودعت « الهايكا » القناة إلى الالتزام بجملة النقاط عملا بأحكام الفصل 13 من الملحق المتعلق بحماية الأطفال وحقوقهم الوارد في كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة، من بينها الكتابة على كامل الشاشة وبخط واضح « هذا البرنامج يحتوي على مشاهد عنف من شأنها التأثير على الفئات الحساسة وخاصة الأطفال دون سن 12 سنة »، لمدة 10 ثوان، وذلك قبل عرض حلقة المسلسل.
كما طالبتها بوضع علامة أسفل الشاشة، طيلة عرض الحلقة، تفيد بأن البرنامج ممنوع على من سنهم أقل من 12 سنة على أن لا يعرض المسلسل قبل الساعة العاشرة مساء.
وذكرت الهايكا بأن الفصل 7 من الملحق الخاص بحماية الأطفال وحقوقهم ينص على أن صاحب الإجازة « يلتزم بحماية الأطفال من عنف المضامين السمعية والبصرية وذلك بوضع التحذيرات المناسبة واللازمة إذا تضمن المحتوى الإعلامي أي شكل من أشكال العنف كالأصوات والمشاهد العنيفة ».

توقيت الإدراج ◔ 14:51  06.06.2017
آخر تحيين ◔ 14:51  06.06.2017

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