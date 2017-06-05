البث الحي
أخبار وطنية : شباب القصرين يُطلقون مبادرة لتقريب وجهات النظر بين محتجي الكامور والحكومة أخبار وطنية : مجموعة ارهابية تقوم بخطف شقيق الشهيد مبروك السلطاني أخبار عالمية : استشهاد الفتاة نوف انفيعات متأثرة بجروح أصيبت بها أمس قرب يعبد متفرقات : استعدادات الحماية المدنية لبرنامج صائفة 2017 تحت شعار عطلة آمنة في بلد آمن أخبار وطنية : انطلاق جلسة بمقر وزارة التكوين والتشغيل وسط غياب تام لممثلي اعتصام الكامور

الاخبار : أخبار اقتصادية

petrole

النفط يرتفع بعد قرار قطع العلاقات مع قطر

ارتفعت أسعار النفط نحو 1 في المائة، الاثنين، بعد أن قطعت السعودية (أكبر مصدر للنفط في العالم) ودول عربية أخرى علاقاتها مع قطر.
وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 48 سنتا أو ما يعادل 1 في المائة إلى 50.43 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 48 سنتا أو ما يعادل 1 في المائة إلي 48.14 دولار للبرميل.

وارتفع النفط الخام بنسبة 1.6 بالمئة في العقود الآجلة، وذلك بعد تكبده الخسارة الأكبر هذا الشهر، الجمعة.

وكانت السعودية والإمارات و مصر والبحرين قطعت العلاقات مع قطر، الاثنين، لدعم الإرهاب وتقويض استقرار المنطقة.

توقيت الإدراج ◔ 13:33  05.06.2017
آخر تحيين ◔ 13:33  05.06.2017

بقية الأخبار

flipboard-logo-rt

radio_tunisienne_android

تابعونا على الفايسبوك

للتواصل معنا على

mithak_tahrir

modawna slouk

mithak_irhab

النشرات الإخبارية

n_r_nationale