ارتفعت أسعار النفط نحو 1 في المائة، الاثنين، بعد أن قطعت السعودية (أكبر مصدر للنفط في العالم) ودول عربية أخرى علاقاتها مع قطر.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 48 سنتا أو ما يعادل 1 في المائة إلى 50.43 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 48 سنتا أو ما يعادل 1 في المائة إلي 48.14 دولار للبرميل.

وارتفع النفط الخام بنسبة 1.6 بالمئة في العقود الآجلة، وذلك بعد تكبده الخسارة الأكبر هذا الشهر، الجمعة.

وكانت السعودية والإمارات و مصر والبحرين قطعت العلاقات مع قطر، الاثنين، لدعم الإرهاب وتقويض استقرار المنطقة.