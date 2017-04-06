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المنستير: احياء الذكرى 17 لوفاة الزعيد الراحل الحبيب بورقيبة

بمناسبة الذكرى 17 لوفاة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، ينتظم اليوم الخميس 06-04-2017  بروضة آل بورقيبة بالمنستير، موكب رسمي لاحياء الذكرى 17 لوفاة الزعيم الراحل الحبيب بوريقيبة ، اول رئيس جمهورية للبلاد التونسية.

 و شمل برنامج إحياء هذه الذكرى الجهوية تنظيم معرض وثائقي حول مسيرة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة اشرف عليه مساء امس الاربعاء 05-04-2017 والي الجهة عادل الخبثاني  بمقر جمعية صيانة مدينة المنستير بحومة الشراقة.

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وتحتضن بمدينة المنستير منذ سنة 2011، مراسم احياء الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة في محطات تختلف من سنة الى اخرى .

و يشرف على الموكب احياء الذكرى 17 لوفاة بورقيبة هذه السنة ، رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، الذي سيضع بالمناسبة حجر الأساس لـ »دار المحامي: الأستاذ الحبيب بورقيبة بالمنستير »، وحجر الأساس لمحطة النقل البري متعدد الوسائط بالمنستير.

و تخليدا للذاكرة الوطنية و لنضالات بورقيبة ، المتربصة بقسم الواب اماني البحري اعدت هذا الفيديو الوثائقي حول الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة .

فيديو:

 

اذاعة المنستير – روضة ركاز

توقيت الإدراج ◔ 15:20  06.04.2017
آخر تحيين ◔ 15:21  06.04.2017

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