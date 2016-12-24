اكدت المعارضة الغامبية ان فوز أداما بارو في الانتخابات الرئاسية في غامبيا التي جرت يوم 1 ديسمبر نهائي « و « لايمكن لاي

محكمة على وجه الاض » ان تلغيه و ذلك عقب الطعن بالغاء نتائج الانتخابات من طرف يحي جميه.

و صرح حليفا صالح المتحدث باسم تحالف المعارضة خلال مؤتمر صحفي امس الجمعة في بانجول « ان الرئيس المنتخ بأداما بارو متأكد من فوزه في الانتخابات و لايمكن

لاي محكمة على وجه الارض ان تتخذا قرارا معاكسا ».

و اضاف « هذا موقفه. انه (بارو) لن يعتمد على ما ستفعله المحكمة و لكن على نتائج الانتخابات. لن ننظر في ما ستقرره هذه المحكمة ».

و دعا الغامبيين الى التركيز على المشاركة في تنصيب بارو يوم 19 جانفي .

وحسب الدستور فان العهد الحالية ليحي جميه ستنتهي في هذا التاريخ.

و من المفروض ان تنظر المحكمة العليا في غامبيا يوم 10 جانفي في الطعن الذي تقدم به الرئيس يحي جميه الذي يطالب بالغاء الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 1 ديسمبر.

و قدم حزب جميه طعنا يوم 13 ديسمبر منددا بالتجاوزرات في عملية عد النتائج من طرف اللجنة الانتخابية المستقلة و » تخويف » الناخبين في منطقة .

وكان جميه قد اقر بهزيمته يوم 2 ديسمبر وهنأ اداما بارو لكنه تراجع بعد اسبوع ورفض النتائج مطلبا بانتخابات جديدة.

و جدد جميه الذي يحكم البلاد منذ 22 عاما تصريحاته الثلاثاء الماضي مؤكدا انه سيبقى في السلطة ما دامت المحكمة لم تدل بقرارها في حين ان عدة دول و مؤسسات

بينها المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس) و الامم المتحدة يطالبونه بترك الرئاسة لبارو و قبول انتقال سلس للسطلة في بلاده.

المصدر : وات