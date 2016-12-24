قال المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية جان مارك فالكون، إن التهديد الإرهابي « ما زال مرتفعًا » في فرنسا، لكن لا توجد « عناصر فعلية » حيال تهديد لعطلة نهاية العام حتى ولو كان هناك « خطرًا ».

وأوضح فالكون في مقابلة مع « جورنال دو ديمانش » الفرنسية تنشر غدًا، أن « أجهزة استخباراتنا تحلل يوميًا مستوى التهديد، ومنذ أشهر عدة لا يزال مرتفعًا جدًا في فرنسا والدول الأوروبية المشاركة في التحالف (ضد تنظيم داعش الإرهابي).

وأضاف أنه « بعد تجربة اعتداء نيس، فإن هجوم برلين أكد لنا وجوب وضع خطة حماية أمنية ذات كثافة عالية نشطة وفعالة خلال التجمعات الكبيرة ».

المصدر : وات