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france terrorisme

المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية: التهديد الإرهابي ما زال مرتفعً

قال المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية جان مارك فالكون، إن التهديد الإرهابي « ما زال مرتفعًا » في فرنسا، لكن لا توجد « عناصر فعلية » حيال تهديد لعطلة نهاية العام حتى ولو كان هناك « خطرًا ».
وأوضح فالكون في مقابلة مع « جورنال دو ديمانش » الفرنسية تنشر غدًا، أن « أجهزة استخباراتنا تحلل يوميًا مستوى التهديد، ومنذ أشهر عدة لا يزال مرتفعًا جدًا في فرنسا والدول الأوروبية المشاركة في التحالف (ضد تنظيم داعش الإرهابي).
وأضاف أنه « بعد تجربة اعتداء نيس، فإن هجوم برلين أكد لنا وجوب وضع خطة حماية أمنية ذات كثافة عالية نشطة وفعالة خلال التجمعات الكبيرة ».
المصدر : وات

توقيت الإدراج ◔ 12:47  24.12.2016
آخر تحيين ◔ 12:47  24.12.2016

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