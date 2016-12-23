في خطوة مفاجئة تقرر مساء امس تاجيل انعقاد الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية للسباحة التي كانت مقررة اليوم الجمعة الى موعد لاحق وذلك على خلفية اسقاط « لجنة الفرز » التابعة للمكتب الجامعي المتخلي برئاسة الهادي بن حسن لترشح احد اعضاء قائمة السيد علي عباس المنافسة والذي التجا بدوره الى القضاء الرياضي لحسم هذا الخلاف.

وقد توجه محامي قائمة عباس امس الخميس الى مكتب الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي (كناس) حيث اودع » ملفا قانونيا من اجل الطعن في قرار لجنة فرز الترشحات وتقديم المؤيدات القانونية التي تفند خيار مكتب الجامعة وتدحض ادعاءاته » حسب تقديره.

وفي تصريح هاتفي لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) اعرب علي عباس (الرئيس الاسبق لجامعة السباحة) عن » استيائه العميق على اثر قرار الجامعة باسقاط ترشح الدغباجي القمري على خلفية عدم توفره على شرط الاقدمية في التسيير الرياضي » مشيرا الى ان » قائمته رصدت عديد التجاوزات والخروقات الادارية والقانونية شكلا واصلا بخصوص تسيير المكتب الجامعي المتخلي لشؤون رياضة السباحة وكذلك في علاقة باهلية اعضاء قائمة الهادي بن حسن المترشحة للانتخابات » ملاحظا انه » كان صحبة اعضاء قائمته ينوي التجاوز من اجل التوجه راسا نحو النوادي المنخرطة صلب الجامعة حتى تتمكن خلال جلسة عامة انتخابية نزيهة وشفافة باشراف لجنة انتخابية محايدة من الادلاء باصواتها للقائمة وللبرنامج الاكثر اقناعا ووجاهة وتمثيلية بالنسبة لعائلة السباحة التونسية .. لكن امام عدم حياد لجنة الانتخابات من خلال تعمدها الاقصاء غير المبرر قانونيا واخلاقيا فاننا قررنا التوجه الى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي من اجل انصافنا واسترجاع حقوقنا المسلوبة .. »

وافاد عباس في سياق متصل » لدينا مؤاخذات قانونية عديدة في الاصل والمضمون بخصوص اهلية القائمة المقدمة من قبل رئيس المكتب الجامعي المتخلي فضلا عن سير عمل جامعة السباحة خلال السنوات الخمس الاخيرة (2012/2016) وهي كفيلة وحدها باسقاط القائمة » مضيفا » لعل من بين هذه الخروقات عدم دعوة المكتب الجامعي المتخلي لعقد جلسة عامة تقييمية طيلة مدته النيابية واعداد محضر جلسة في الغرض يتم توجيهه الى وزارة شؤون الشباب والرياضة في حين تنص القوانين على اجبارية عقد جلسة عامة عادية كل سنة. كما ان المكتب الجامعي الحالي لم يعقد منذ اشهر عديدة اي اجتماع دوري في حين ينص القانون على اجبارية عقد اجتماعات دورية على الاقل مرة واحدة كل اسبوعين .. » مؤكدا ان » له ثقة في نزاهة احكام القضاء الرياضي التونسي ويتمنى ان لا يضطر صحبة اعضاء قائمته للتوجه الى جهات اخرى .. »

وقد اتصلت « وات » بالسيد هادي بن حسن رئيس المكتب الجامعي المتخلي للحصول على موقفه بخصوص اسقاط قائمة علي عباس وتاجيل الجلسة العامة الانتخابية من قبل هيئة التحكيم الرياضي الا انه » رفض التعليق على الموضوع والدخول في حيثيات ومبررات رفض القائمة المنافسة » حسب قوله

معتبرا ان » الامر حاليا لدى هيئة التحكيم الرياضي من اجل النظر فيه والحسم في الخلاف وانا مستعد للقبول بكافة قراراتها .. »