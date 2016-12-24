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ارهاب

الكشف عن خلية إرهابية تنشط بين فوشانة والوسلاتية على علاقة بالإرهابي « أنيس العامري » مرتكب العملية الإرهابية بمدينة برلين الألمانية

على إثر توفر معلومات لدى إدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة وبالتنسيق مع فرقة الأبحاث والتفتيش بفوشانة ولاية بنعروس، تمّ يوم امس الجمعة الكشف عن خلية إرهابية تتكون من ثلاثة عناصر تتراوح أعمارهم بين 18 و27 سنة تنشط بين فوشانة ومعتمدية الوسلاتية بولاية القيروان على علاقة بالإرهابي « أنيس العامري » مرتكب العملية الإرهابية التي جدّت بمدينة برلين الألمانية.
واشار بلاغ صادر اليوم السبت عن وزارة الداخلية انه تبين أنّ من بين أفراد الخلية إبن شقيقة العنصر الإرهابي المذكور الذي بالتحري معه إعترف أنّه يتواصل مع خاله عبر تطبيقة « تليغرام  » للإفلات من المراقبة الأمنية بإعتبارها مشفرة وسرية .
واضاف البلاغ ان الارهابي « انيس العامري » استقطب هذا العنصر لتبني الفكر التكفيري وطلب منه مبايعة تنظيم « داعش » الإرهابي حيث قام بتسجيل نص المبايعة وارسالها إلى الإرهابي المذكور بألمانيا عبر التطبيقة المذكورة كما إعترف بأنّ هذا الأخير أرسل له مبالغ مالية بهوية تخص شخص آخر عن طريق البريد لمساعدته على الإلتحاق به والإنضمام إلى كتيبة « أبو الولاء » بألمانيا التي أعلمه بأنّه أميرها.
وقد اذنت النيابة العمومية ،بعد استشارتها ،بالإحتفاظ بكافة أفراد الخلية وتسجيل قضية موضوعها « الاشتباه في الإنتماء إلى تنظيم له علاقة بجرائم إرهابية « .

المصدر : وات

توقيت الإدراج ◔ 12:38  24.12.2016
آخر تحيين ◔ 12:38  24.12.2016

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