تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبلبة يوم امس الخميس من إلقاء القبض على عنصر تكفيري أصيل منطقة بني حسان بولاية المنستير وذلك اثر نصب كمين محكم له .
واشار بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وزارة الداخلية انه تم العثور على صفحة هذا العنصر بشبكة التواصل الاجتماعي « الفايسبوك » على العديد من الصور والفيديوهات التي تمجد تنظيم داعش الارهابي وتشيد بعملياته الارهابية وأخرى متعلقة بأسلحة رشاشة مختلفة الانواع وصورة لإرهابي ملثم حاملا سلاع نوع « كلاشينكوف ».
وقد اذنت النيابة العموميّة بعد مراجعتها ، بالإحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها « الإنضمام عمدا إلى تنظيم إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية ».
القبض على عنصر تكفيري أصيل منطقة بني حسان بولاية المنستير
تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبلبة يوم امس الخميس من إلقاء القبض على عنصر تكفيري أصيل منطقة بني حسان بولاية المنستير وذلك اثر نصب كمين محكم له .