تمكنت الفرقة المركزية للمراقبة الصحية والاقتصادية التابعة لإدارة الشرطة البلدية بالتعاون مع إدارة حفظ الصحة لبلدية تونس من حجز 4 شاحنات لتوزيع « الفريت » المعد للقلي (بطاطا) في ظروف غير صحية قدرت حمولتها بـ1 طن و465 كلغ .

كما تم حجز 850 كغ من نفس المنتوج أمام عدد من المحلات المعدة للأكلة الخفيفة وبعض المطاعم المعروفة حيث اعتاد الموزعون إلقاء المنتوج على قارعة الطريق العام كل صباح إلى أن تفتح هذه المحلات أبوابها وتستقبل الحرفاء وتم تحرير 4 محاضر قصد غلق المحل لانعدام شروط الصحة والسلامة.