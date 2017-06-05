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الاخبار : أخبار وطنية

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الشاهد يكلف وزيري التجهيز والداخلية بتسخير كافة الامكانيات بعد هطول أمطار طوفانية بعدد من الجهات

على إثر هطول أمطار طوفانية عشية اليوم الإثنين بعدد من الجهات، كلف رئيس الحكومة يوسف الشاهد وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية بتسخير كافة الإمكانيات والتجهيزات، لشفط المياه والقيام بعمليات التطهير الضرورية، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.
كما كلف الشاهد، وزير الداخلية بإيفاد فرق الحماية المدنية بالأعداد الكافية للتدخل وحماية المتضررين والعربات على الطرقات.
يذكر أن العديد من الجهات شهدت اليوم تهاطل أمطار طوفانية تسببت في تعطيل حركة المرور على العديد من الطرقات.

توقيت الإدراج ◔ 22:36  05.06.2017
آخر تحيين ◔ 22:36  05.06.2017

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