قالت وكالة المغرب العربي للأنباء يوم الثلاثاء إن شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية ألغت رحلات عبر الدوحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية واليمن ومصر بعد أن قطعت تلك الدول العلاقات الدبلوماسية مع قطر.
وأضافت الوكالة إن الرحلات الجوية للخطوط الملكية المغربية عبر الدوحة إلى تلك الدول لا يمكن ضمانها وقال قسم خدمة العملاء بالشركة إن تلك الرحلات لم تعد متاحة.
وأحجم المغرب عن الانضمام إلى خطوات لفرض عزلة على قطر لكن بعض الدول الخليجية حلفاء مقربون للبلد الواقع في شمال أفريقيا. والمغرب عضو في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن والذي يقاتل الحركة الحوثية المسلحة.
الخطوط الجوية الملكية المغربية تلغي رحلات عبر الدوحة إلى دول عربية
قالت وكالة المغرب العربي للأنباء يوم الثلاثاء إن شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية ألغت رحلات عبر الدوحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية واليمن ومصر بعد أن قطعت تلك الدول العلاقات الدبلوماسية مع قطر.