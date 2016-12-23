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Syria Aleppo Destruction

الجيش السوري يمشط احياء حلب الشرقية غداة سيطرته على كامل المدينة

يقوم الجيش السوري الجمعة بتمشيط الاحياء الشرقية الاخيرة التي كانت تحت سيطرة الفصائل المعارضة في حلب غداة اعلانه استعادة كامل المدينة، ليعزز انتصاره الاكبر منذ بدء النزاع في البلاد قبل نحو ست سنوات.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، احد ابرز حلفاء دمشق سياسيا وعسكريا، الجمعة سيطرة الجيش السوري على حلب بـ »الخطوة المهمة جدا » نحو حل النزاع في البلاد.

واعلن الجيش السوري مساء الخميس استعادته السيطرة على كامل مدينة حلب بعد انتهاء اجلاء عشرات آلاف المدنيين والمقاتلين من آخر جيب كانت تسيطر عليه الفصائل المعارضة في عملية تمت بموجب اتفاق روسي ايراني تركي بعد نحو شهر من هجوم عنيف شنه الجيش السوري على الاحياء الشرقية.

وافاد مصور لوكالة فرانس برس في حي السكري ان الجيش يمشط منذ صباح الجمعة المنطقة للكشف عما اذا ترك مقاتلو الفصائل المعارضة خلفهم الغام او عبوات متفجرة.

ونقل مشاهدته لجنود يبحثون بين الاسلاك والدمار بينما تركزت عمليات التمشيط على مراكز الفصائل المعارضة.

توقيت الإدراج ◔ 11:41  23.12.2016
آخر تحيين ◔ 11:41  23.12.2016

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