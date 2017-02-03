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الاخبار : أخبار رياضية

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التونسية أنس جابر تغادر دورة تايوان للتنس‎

نسحبت لاعبة التنس التونسية أنس جابر من الدور ربع النهائي لبطولة كاوتشينغ للتنس  بتايوان بعد هزيمتها اليوم الجمعة 03 فيفري 2017 امام الأوكرانية المصنفة 13 عالميا يلينا سفيتولينا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة (2/1) تفاصيلها 6/1 ، 3/6 و7/6

توقيت الإدراج ◔ 13:32  03.02.2017
آخر تحيين ◔ 13:32  03.02.2017

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