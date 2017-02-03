نسحبت لاعبة التنس التونسية أنس جابر من الدور ربع النهائي لبطولة كاوتشينغ للتنس بتايوان بعد هزيمتها اليوم الجمعة 03 فيفري 2017 امام الأوكرانية المصنفة 13 عالميا يلينا سفيتولينا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة (2/1) تفاصيلها 6/1 ، 3/6 و7/6
نسحبت لاعبة التنس التونسية أنس جابر من الدور ربع النهائي لبطولة كاوتشينغ للتنس بتايوان بعد هزيمتها اليوم الجمعة 03 فيفري 2017 امام الأوكرانية المصنفة 13 عالميا يلينا سفيتولينا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة (2/1) تفاصيلها 6/1 ، 3/6 و7/6
انطلق يوم امس الاربعاء 1 فيفري 2017 موسم التخفيضات الشتوي وقد انخرطت فيه عديد العلامات التجارية التونسية والاجنبية وكان المواطن التونسي كعادته في الموعد حيث شهد اليوم الاول من الصولد […]
تنظم الاذاعة التونسية بالتعاون مع الهلال الاحمر التونسي حملة تبرعات لفائدة المناطق المتضررة من الثلوج الاخيرة. ويمكن المساهمة في هذه الحملة عن طريق الاتصال بالإذاعات المركزية و الجهوية لتقديم التبرعات […]
أرسل البرلمان التركي مشروع قانون التعديلات الدستورية امس الخميس إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمصادقة عليه حسبما ذكرت وكالة أنباء « الأناضول ». ووفقا للقانون فإن الرئيس لديه 15 يوما من […]
نفذ صباح اليوم الجمعة 3 فيفري 2017 عدد من عمال شركة « تاف » تونس المشغلة لمطاري المنستير والنفيضة الحمامات الدولي وقفة احتجاجية بمطار النفيضة للمطالبة بتفعيل الزيادة في الأجور. وتأتي هذه […]
نسحبت لاعبة التنس التونسية أنس جابر من الدور ربع النهائي لبطولة كاوتشينغ للتنس بتايوان بعد هزيمتها اليوم الجمعة 03 فيفري 2017 امام الأوكرانية المصنفة 13 عالميا يلينا سفيتولينا بمجموعتين مقابل […]
ستشهد توزيع الماء الصالح للشرب انقطاعا في كل من ولايتي باجة (مجاز الباب وشواش وتوكابر والقريعات وسيدي مديون وقبلاط والهري) ومنوبة (حي الإنطلاقة ومنزل حبيب وبوحنش والحفصية وقصر حديد وطبلتش […]
تمكنت الفرقة المركزية للمراقبة الصحية والاقتصادية التابعة لإدارة الشرطة البلدية بالتعاون مع إدارة حفظ الصحة لبلدية تونس من حجز 4 شاحنات لتوزيع « الفريت » المعد للقلي (بطاطا) في ظروف غير صحية […]