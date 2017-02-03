أرسل البرلمان التركي مشروع قانون التعديلات الدستورية

امس الخميس إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمصادقة عليه حسبما ذكرت وكالة

أنباء « الأناضول ».

ووفقا للقانون فإن الرئيس لديه 15 يوما من أجل المصادقة أو رفض مشروع

القانون الذي ستتحول تركيا بموجبه إلى نظام رئاسي تنفيذي بدلا من النظام البرلماني

الحالي.

وفي حال المصادقة عليه سيتم نشره في الجريدة الرسمية في البلاد وتحديد

موعد للتصويت عليه.

وكان البرلمان التركي قد أقر التعديلات الدستورية في 21 جانفي الماضي

مع إكمال النواب جولتين من التصويت على 18 مادة.

وصوت ما مجموعه 339 نائبا لصالح التعديلات التي ستطرح للتصويت في

استفتاء وطني قد يعقد في أوائل إفريل المقبل.

وسيتم تحديد موعد الاستفتاء من قبل المجلس الأعلى للانتخابات بعد موافقة

أردوغان على التعديلات.

ومن المتوقع إجراء الاستفتاء الوطني إما في 9 أو 16 افريل القادم حسبما

قالت وكالة أنباء « الأناضول ».

العالمي/ج/امام