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الاسباني نادال يبلغ قبل النهائي في رولان غاروس ويواجه النمساوي تيم

تأهل الإسباني رفائيل نادال سريعا إلى قبل نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعدما انسحب مواطنه بابلو كارينيو بسبب الإصابة قبل مرور ساعة من لقاء الدور ربع النهائي يوم الأربعاء.
وكان نادال، الذي يبحث عن لقبه العاشر في رولان غاروس، متقدما 6-2 و2-صفر قبل أن يقرر كارينيو، الذي تلقى علاجا طويلا بسبب إصابة بالبطن في نهاية المجموعة الأولى، عدم استكمال المواجهة.
وقضى نادال (31 عاما) حوالي ثماني ساعات فقط في الملعب وخسر 22 شوطا فقط في طريق وصوله لقبل نهائي فرنسا المفتوحة للمرة العاشرة.
وسيلعب نادال في قبل النهائي مع النمساوي الشاب دومينيك تيم الذي أطاح بالصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب بفوزه بثلاث مجموعات متتالية وبواقع 7-6 و6-3 و6-صفر. وسيكون اللقاء أشبه بنهائي مبكر.

توقيت الإدراج ◔ 13:11  07.06.2017
آخر تحيين ◔ 13:11  07.06.2017

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