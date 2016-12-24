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بان كي مون

الأمم المتحدة تحث باكستان والهند على ضبط النفس وحل خلافاتهما بالحوار

حث الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون, باكستان والهند على حل خلافاتهما من خلال الحوار وضبط النفس.
وذكرت قناة « جيو » الباكستانية اليوم السبت أن نائب المتحدث باسم الأمين العام قال للصحفيين ردا على سؤال بشأن التوتر بين باكستان والهند – « كل
ما يمكنني قوله هو أن الأمين العام يتابع بقلق التوتر المتزايد على طول خط المراقبة, وأنه يحث حكومات كل من الهند وباكستان على ممارسة ضبط النفس, ويشجعها على مواصلة
الجهود لحل الخلافات سلميا وعبر الحوار « .
وكان بان كي مون قد أعرب – في بيان صدر الشهر الماضي – عن قلقه العميق إزاء تدهور الوضع على طول خط المراقبة, ودعا جميع الأطراف المعنية إلى إعطاء الأولوية
لاستعادة الهدوء والاستقرار من أجل منع أي تصعيد وخسائر في الأرواح.

المصدر : وات

توقيت الإدراج ◔ 10:17  24.12.2016
آخر تحيين ◔ 10:17  24.12.2016

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