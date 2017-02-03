تم امس الخميس 2 فيفري 2017 تدشين مقر الدائرة البلدية اريانة المدينة، وإعادة فتحها امام العموم بعد الانتهاء من اشغال التوسعة التي استمرت نحو شهرين بكلفة 90 الف دينار، ومن المنتظر ان تستأنف مكاتب الحالة المدنية بالدائرة البلدية اعمالها في تقديم الخدمات للمواطنين بداية من يوم 6 فيفري الجاري وفق بلاغ بلدية أريانة .

وتمثل الدائرة البلدية باريانة المدينة، حسب رئيس النيابة الخصوصية منتصر محجوب العديد من المواطنين الذين « طالبوا في اكثر من مناسبة بضرورة تحسين الخدمات من خلال تهيئة مقر الدائرة وتمكينه من التجهيزات الضرورية »، واضاف انه « تمت الاستجابة لمطالبهم بتخصيص الاعتمادات اللازمة لتوسعة المقر وتهيئة شبابيك الحالة المدنية لتصبح ملائمة لاستيعاب اعداد المواطنين المتزايدة مع تركيز كاميرات مراقبة واعتماد التقنيات الحديثة لبث المعلومات المتعلقة بالعمل البلدي، فضلا عن تحسين جودة الاستقبال والإصغاء لمشاغل المواطن بخصوص الاجراءات الادارية والوثائق المتعلقة بالرخص في مختلف المجالات ».

وشهد حفل اعادة فتح مقر الدائرة البلدية باريانة حضور والية اريانة سلوى الخياري ومستشار اول ببلدية « قراس » الفرنسية شمس صلاح الذي يزور ولاية اريانة لتفعيل اتفاقية التعاون المبرمة بين بلدية اريانة وبلدية « قراس » والنظر في سبل المشاركة في فعاليات الدورة 21 لعيد الورد المقرر تنظيمها

من 5 الى 21 ماي 2017.