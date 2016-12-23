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Maltese troops survey a hijacked Libyan Afriqiyah Airways Airbus A320 on the runway at Malta Airport

اختطاف طائرة ليبية وتحويلها إلى مالطا

أعلن مطار مالطا، الجمعة، أن طائرة ليبية مختطفة هبطت في الجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط، فيما أشارت وسائل إعلام مالطية أن خاطفيها الاثنين هددا بتفجيرها.

وقالت سلطات المطار إنه تم إرسال جميع فرق الطوارئ إلى موقع ما وصفته بـ »التدخل غير القانوني » على مدرج المطار.

وفي وقت سابق قال رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات، إنه تم إبلاغه باختطاف « محتمل » لطائرة ليبية وهبوطها في مالطا.

وأوضح موسكات في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع « تويتر »: « أبلغنا بحالة خطف محتملة لرحلة داخلية ليبية تم تحويل مسارها إلى مالطا. عمليات الأمن والطوارئ تستعد ».

وأضافت وسائل إعلام، ومنها صحيفة « تايمز أوف مالطا »، أن الطائرة من طراز « إيرباص إيه 320″، وعلى متنها 118 شخصا.

وذكرت أن خاطفا الطائرة هددا بتفجيرها، إذا لم تتم تلبية مطالبهما، فيما قالت وكالة الأناضول التركية إن جهات ليبية باشرت التفاوض مع الخاطفين فور هبوط الطائرة في مالطا.

والطائرة المخطوفة تابعة للخطوط الجوية الإفريقية المملوكة لليبيا، وكانت في رحلة داخلية من سبها جنوبي البلاد إلى طرابلس في الشمال غربي.

سكاي نيوز عربية

 

توقيت الإدراج ◔ 12:42  23.12.2016
آخر تحيين ◔ 12:43  23.12.2016

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