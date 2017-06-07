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الاخبار : أخبار وطنية

النهضة و النداء

اجتماع مكتبي كتلتي النهضة ونداء تونس بهدف تدعيم التوافق الحاصل بين الحزبين

فاد النائب عن حركة نداء تونس، منجي الحرباوي، أن الاجتماع الذي التأم ليلة أمس الثلاثاء، بين مكتبي كتلة حركة النهضة وكتلة نداء تونس بمجلس نواب الشعب، كان يهدف لمزيد تقريب وجهات النظر بين الحزبين وكتلتيهما البرلمانيتين وتدعيم التوافق الحاصل بينهما.
وأضاف الحرباوي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء الأربعاء، أنه فضلا عن مناقشة العمل البرلماني ومشاريع القوانين التي يجب الإسراع باتمامها، فإن اللقاء تناول بالنقاش أيضا مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، مشيرا إلى وجود رأي يذهب في اتجاه ضرورة التخلي عن مسألة رجال الأعمال والمسائل المالية في المشروع، وأن يتمحور القانون حول المصالحة مع الإداريين.
كما تطرق الاجتماع، الذي ترأسه كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والمدير التنفيذي لنداء تونس حافظ قايد السبسي، إلى موضوع الانتخابات البلدية، حيث أكد الجانبان تمسكهما بموعد ديسمبر 2017 لإجراء هذه الانتخابات، وفق ذات المصدر.
واتفق الطرفان على تشكيل هيئة للتنسيق بين الحزبين وكتلتيهما البرلمانيتين، « لتوفير الحاضنة السياسية لحفظ الاستقرار بالبلاد »، بحسب تعبير الحرباوي.

توقيت الإدراج ◔ 18:59  07.06.2017
آخر تحيين ◔ 18:59  07.06.2017

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