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الاخبار : أخبار عالمية

ليبيا

اتفاق الجزائر ومصر وتونس على الحل السياسي في ليبيا ورفض التدخل العسكري

اتفقت الجزائر ومصر وتونس يوم الثلاثاء على العمل من أجل إجراء حوار سياسي لإنهاء الأزمة في ليبيا ورفض التدخل الخارجي أو أي حل عسكري.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس قالوا في نهاية اجتماع مغلق إنهم ركزوا على « على وحدة ليبيا وسلامتها الترابية وسيادتها ولحمة شعبها وعلى الحل السياسي كسبيل لمعالجة الأزمة عبر الحوار الشامل وكذا رفض التدخل الخارجي والخيار العسكري ».

توقيت الإدراج ◔ 06:10  07.06.2017
آخر تحيين ◔ 06:10  07.06.2017

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