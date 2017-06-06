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الاخبار : أخبار وطنية

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إيقاف رجل أعمال اخر في مدينة تطاوين بشبهة الفساد والتهريب

تمّ مساء أمس الاثنين في إطار الحرب على الفساد إيقاف رجل الاعمال عكرمة الودان الفضيلي في تطاوين من قبل
فرقة أمنية مختصة من العاصمة، بشبهة الفساد والتهريب حسب ما أفاد به مصدر أمني مراسل (وات) في الجهة.
وعرف الوذان بنشاطه التجاري الذي ورثه عن أبيه في الجهة إلا أن نشاطاته تطوّرت وتنوّعت بعد الثورة في الخدمات والتجارة .
يذكر أن ذات الفرقة قامت قبل أيام بإيقاف رجل الاعمال احمد المؤدب بشبهة الفساد في علاقة بقطاع البترول.

توقيت الإدراج ◔ 12:33  06.06.2017
آخر تحيين ◔ 12:33  06.06.2017

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