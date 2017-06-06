عقد وزراء الفلاحة والشباب والرياضة والمرأة اجتماعا مشتركا، اليوم الثلاثاء ، شارك فيه ممثلون عن عدة وزارات أخرى خصص لدراسة مقترحات لدعم سكان جهة السلاطنية بولاية سيدي بوزيد الذين حضر وفد عنهم الاجتماع في مواجهة صعوبات الحياة وخطر الارهاب.

وشارك في الاجتماع الذي حضره وفد عن سكان دوار السلاطنية، ممثلون عن وزارات الشؤون الاجتماعية والدفاع والداخلية والادارة العامة للحرس الوطني وكاتب الدولة لاملاك الدولة والشؤون العقارية وممثل عن الاتحاد العام التونسي للشغل بولاية سيدي بوزيد.

وصرح وزير الفلاحة، سمير الطيب إثر الاجتماع المنعقد بمقر وزارته، بأن الاجتماع ناقش عديد المقترحات وانتهى إلى جملة من الحلول والاجراءات العملية وسينتقل وفد إلى الجهة لمتابعة موضوع الانجاز، موضحا أن الاجراءات تهم قطاعات المياه الصالحة للشراب ومياه الري واستغلال الغابات وتثمين منتوجها والاراضي الدولية والمنطقة السقوية والتشغيل.

وقال إنه تم اتخاذ قرار للتطبيق آنيا بتشغيل عشرة شبان من السلاطنة في حراسة الغابات.

ومن ناحيتها ذكرت وزيرة الشباب والرياضة، مجدولين الشارني، في تصريح للصحافيين، أن جهة السلاطنية ستدرج منطقة ذات أولوية في العناية بالشباب بما في ذلك المناطق العسكرية المغلقة، وسيتم دعم دور الشباب المتنقلة والتكوين والتمكين بالمهارات في إقامة المشاريع والتنيشط الشبابي.

وقالت وزير المرأة والطفولة والاسرة، نزيهة العبيدي، من جهتها، أنه تم خلال الاجتماع التعهد من جانب وزارتها بمنح القروض لكل النساء اللاتي يرغبن في إقامة المشاريع في الجهة، وفتح مركب الطفولة في أقرب أجل، وإقامة محضنة للاطفال داخل هذا المركب، وتكثيف نشاطات الترفيه خاصة خلال العطل.