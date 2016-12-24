أكدت مصادر بشركة مصر للطيران أن شركة الشحن الجوي قامت بتنظيم أولي رحلاتها الجوية من القاهرة إلى موسكو، بعد توقف أكثر من عام عقب سقوط الطائرة الروسية في سيناء أواخر أكتوبر 2015.

وأضافت المصادر أن الرحلة تحمل على متنها 40 طنا من الخضراوات والفاكهة، وأنها جاءت بناء على برتوكول تم توقيعه مع السلطات الروسية، مشيرة إلى أنه من المنتظر استمرار تسيير الرحلات خلال الفترة المقبلة.

وكانت الحركة الجوية توقفت بين القاهرة وموسكو عقب سقوط الطائرة الروسية في صحراء شمال سيناء في 31 من أكتوبر للعام الماضي، التي راح ضحيتها 224 راكبا.

سكاي نيوز عربية