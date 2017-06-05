قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يوم الاثنين إنه يأسف للقرار الذي اتخذته عدة دول عربية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، معربا عن أمله في تجاوز الأزمة قريبا.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن العلاقات الدبلوماسية مع قطر يوم الاثنين واتهمتها بدعم « الإرهاب » في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات.

وقالت الجامعة العربية في بيان إن أبو الغيط « يأسف لوصول الأمور إلى هذه النقطة بين عدة دول عربية ».

وأضاف أن الأمين العام « يحدوه الأمل بأن يتم تجاوز هذه الأزمة الخطيرة في القريب صيانة للأمن القومي العربي من التهديدات التي يتعرض لها ».