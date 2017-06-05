البث الحي
أخبار وطنية : شباب القصرين يُطلقون مبادرة لتقريب وجهات النظر بين محتجي الكامور والحكومة أخبار وطنية : مجموعة ارهابية تقوم بخطف شقيق الشهيد مبروك السلطاني أخبار عالمية : استشهاد الفتاة نوف انفيعات متأثرة بجروح أصيبت بها أمس قرب يعبد متفرقات : استعدادات الحماية المدنية لبرنامج صائفة 2017 تحت شعار عطلة آمنة في بلد آمن أخبار وطنية : انطلاق جلسة بمقر وزارة التكوين والتشغيل وسط غياب تام لممثلي اعتصام الكامور

الاخبار : أخبار عالمية

احمد ابو الغيط

أبو الغيط « يأسف » لقرار دول عربية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يوم الاثنين إنه يأسف للقرار الذي اتخذته عدة دول عربية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، معربا عن أمله في تجاوز الأزمة قريبا.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن العلاقات الدبلوماسية مع قطر يوم الاثنين واتهمتها بدعم « الإرهاب » في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات.

وقالت الجامعة العربية في بيان إن أبو الغيط « يأسف لوصول الأمور إلى هذه النقطة بين عدة دول عربية ».

وأضاف أن الأمين العام « يحدوه الأمل بأن يتم تجاوز هذه الأزمة الخطيرة في القريب صيانة للأمن القومي العربي من التهديدات التي يتعرض لها ».

توقيت الإدراج ◔ 16:08  05.06.2017
آخر تحيين ◔ 16:08  05.06.2017

بقية الأخبار

flipboard-logo-rt

radio_tunisienne_android

تابعونا على الفايسبوك

للتواصل معنا على

mithak_tahrir

modawna slouk

mithak_irhab

النشرات الإخبارية

n_r_nationale